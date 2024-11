Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 1-6 1-4, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la cinese piazza l’allungo

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Jasmine strappa il movimento del dritto inside out. 15-15 Gran risposta con il rovescio incrociato della. 15-0 Profondissimo il rovescio lungolinea dell’azzurra. 4-1 Game. Servizio e dritto. Break confermato agevolmente della numero 7 del seeding. 40-15 Altra prima esterna vincente dell’asiatica. 30-15 Secondo ACE consecutivo della. 15-15 Nono ACE. 0-15 In corridoio il dritto lungolinea della due volte vincitrice del torneo di Palermo. 3-1 Break. Jasmine perde il controllo del dritto inside in. L’azzurra è sotto di un break anche nel secondo parziale. 30-40 Una leggera deviazione del nastro manda fuori tempo la. 15-40 Di un soffio lungo il dritto carico dell’asiatica. 0-40 Tre palle break. E’ largo il dritto inside out dell’azzurra.