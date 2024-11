Ilnapolista.it - L’Inter pensa al Napoli, Inzaghi fa maxi turn-over con l’Arsenal: ne cambia cinque (Corsport)

alfacon, nepiù alche al. In Champions non è decisiva e stasera a San Siro dovrebbe mandare in campo una squadra concambi rispetto al Venezia. Riposeranno Bastoni, Thuram, Dimarco, Mkhitaryan e Barella. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport. In bilico tra Arsenal e. A parole, la garanzia è che forze e pensieri, questa sera, saranno tutti dedicati ai Gunners. Inevitabile, però, che le scelte non potranno totalmente prescindere dalla sfida con i partenopei. Se non altro perché le energie, fisiche e mentali, devono essere gestite e amministrate. Non avrebbe senso, infatti, consumarle tutte in Champions, per poi ritrovarsi a secco domenica sera, nello scontro diretto con i primi in classifica, da affrontare con la possibilità di sorpasso.