Quotidiano.net - L’impegno dell’Onu. Agricoltura sostenibile per prevenire la fame. L’esempio dell’Italia

sempre più fondamnetale perlanel mondo. Se l’attuale trend dovesse continuare, il numero di persone che nel mondo soffrono lapotrebbe superare la soglia degli 840 milioni entro il 2030. Un allarme che arriva dalle Nazioni Unite, e sottolinea che il processo per il raggiungimento del cosiddetto Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 non sta procedendo come dovrebbe. Il 25 settembre 2015, 193 Paesi delle Nazioni Unite hanno sottoscritto l’Agenda che fissa gli obiettivi per lo Sviluppo(SDG) che dovranno essere raggiunti entro il 2030. Fra questi sono inclusi gli sforzi tesi a porre fine allanel mondo. I dati sono, come accennato, ancora allarmanti. Secondo quanto riportato dall’Onu, circa 795 milioni di persone nel mondo – in pratica una persona su nove – sono denutrite.