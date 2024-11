Secoloditalia.it - L’editoriale. Rigenerazione americana: il ciclone Trump che il mainstream non ha visto tornare

Donald J.ha compiuto un’impresa che solo la cattiva informazione – la quasi totalità dei mediae dei sondaggisti “a gettone” – non haarrivare. Per la seconda volta. Pigrizia, incapacità o malafede? Poco (ci) importa. Mentre star e starlette di Hollywood, i commentatori con l’eskimo e gli immancabili perdenti di successo del Pd di casa nostra recitavano peana petalosi all’impapabile Kamala Harris contro il fantomatico ritorno (negli Usa!) del fascismo, il popolo americano si stringeva, come non si vedeva da tempo, attorno a una leadership-movimento che può rivendicare una clamorosa vittoria a tutto piano: fra i Grandi elettori, fra l’opinione pubblica, al Senato come alla Camera. Questo è il risultato dalle tante, troppe, lacerazioni della gestione Biden: disastro in politica estera (fuga rovinosa dall’Afghanistan e due conflitti regionali esplosi sotto i suoi occhi), confini colabrodo, impoverimento cronico della classe media.