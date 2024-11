Panorama.it - La Svizzera nel mondo: intervista all'ambasciatrice elvetica in Italia

Panorama ha incontrato Monika Schmutz Kirgözin nell’ambasciataa Roma, dove da settembre 2021 ha iniziato il suo mandato in qualità diper l’, Malta e San Marino. Parla fluentemente l’no e altre quattro lingue, tra cui il turco, retaggio dell’esperienza diplomatica che nel 2000 l’ha portata ad Ankara come responsabile degli affari politici e culturali. In seguito è stata vice capo missione a Tel Aviv, poi console generale a Istanbul nonchéa Beirut dal 2017 al 2021. Prima di concludere il suo mandatono a fine anno, l’lancia un appello: «Potenziate il collegamento tra Zurigo e Milano, un asse che potrebbe diventare il nuovo power center della ricerca e dell’innovazione dell’Europa centrale» Intanto, mentre la Confederazione posticipa senza drammi i suoi obiettivi sulla mobilità elettrica , Berna torna a discutere di nuove centrali nucleari.