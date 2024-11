Gqitalia.it - La Lancia Delta Integrale di Roberto Baggio è in vendita e può essere tua, se se disposto a spendere almeno 160.000 euro

Ladiè inall'asta e lo rimarrà fino al 17 di novembre. L'annuncio è visibile su Catawiki e per ora le offerte hanno superato i 160.000. La Deltona non ha bisogno di presentazioni: la sua storia è leggenda e a oggi rimane l'unica auto ad avere vinto per sei volte di fila la classifica costruttori del mondiale rally. Come modello di serie è stata costruita tra il 1986 e il 1995, partendo dallaHF 4WD da 165 CV e arrivando allaEvo 2 da 215 CV. Proprio quest'ultima è stata prodotta in diverse serie speciali come la Club Italia, la Verde York, la Giallo Ginestra, la Edizione Finale e la Dealer's Collection, senza dimenticare la Martini 5 e la Martini 6. Perché ladiè giallo-nera Ladiè precisamente una Giallo Ginestra (220 esemplari in totale) del 1994 ma è stata ulteriormente personalizzata.