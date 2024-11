Inter-Arsenal formazioni ufficiali | Inzaghi opera 4 cambi

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

Manca sempre meno al fischio d’inizio della quarta giornata di Champions League. A San Siro l’ospita l’in una classica del calcio europee tra due favorite alla vittoria finale. Simone, come detto anche alla vigilia, ha deciso dire qualcheo anche per far rifiatare qualcuno in vista della sfida scudetto di domenica contro il Napoli. Così oltre a Sommer confermato, in difesa agiranno Pavard, De Vrij e Bisseck al posto di Bastoni. A centrocampo Dumfries e poi Frattesi, Calhanoglu, Zielinski e Darmian. Turno di riposo quindi per Dimarco, Barella e Mkhitaryan. In attacco chance per Taremi al fianco di Lautaro. Thuram riposa., le(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez.