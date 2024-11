Lettera43.it - In Germania è crisi nella coalizione di governo: Scholz licenzia il ministro Lindner

Sulla scia dell’elezione di Donald Trump e alla vigilia del Consiglio europeo si è aperta unadiin. Il cancelliere tedesco Olaf Sholz hato ildelle finanze Christian. È quanto viene confermato mercoledì sera all’Ansa da fonti qualificate. L’annuncio è arrivato mentre sono in corso tese trattative tra gli alleati della “semaforo” sul bilancio. In particolare, ildelle finanze, che fa parte del Partito liberale democratico, aveva proposto una serie di misure per combattere laeconomica, minacciando di dimettersi se le riforme necessarie non fossero passate. Nel pomeriggio, Lars Feld, consigliere capo di, ha ribadito che ladicon i Socialdemocratici e i Verdi era destinata a crollare se non fossero state accettate le linee guida presentate da