Quotidiano.net - Il Trump che piace alle Borse

Leggi tutto su Quotidiano.net

Ci si attendeva un testa a testa. Una sfida all’ultimo voto. Con possibili ricorsi e controricorsi. Conteggi e riconteggi. Rivolte. Persino una guerra civile dietro l’angolo (soprattutto nel caso di una sconfitta di misura dei Repubblicani). Così non è stato.ha vinto nettamente e, rispettopossibili conseguenze che le politiche economiche del tycon potrebbero avere su scala planetaria, i mercati pare abbiano (per ora) brindato alla stabilità (degli Usa in primis). Sì perché leeuropee hanno aperto in terreno positivo fregandosene un po’ delle possibili ripercussioni del protezionismoiano per l’economia del vecchio continente. Gli Usa, ad esempio, sono il secondo mercato (dopo la Germania) nella classifica delle esportazioni italiane e i dazi (anche se dipende su quali settori saranno, eventualmente, introdotti: un conto è la campagna elettorale un conto è poi governare) non farebbero certo benenostre imprese.