Gaeta.it - Gran Prix Storico di Roma 2025: celebra Alfa Romeo, cento anni di trionfi nel mondo dei motori

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter La capitale si prepara a ospitare ildi, un evento che quest’anno diventa ancora più significativo grazie allazione del centenario della vittoria dinel primo Campionato deldiPremi, un traguardo che ha segnato l’inizio di un’epoca gloriosa per il marchio italiano.e ilPremio: un tributo alla leggenda italiana In questa edizione speciale del, la protagonista assoluta sarà, simbolo della passione italiana per i. Stefano Pandolfi, presidente di Orgogliosticono, ha annunciato che questazione metterà in luce non solo il contributo del marchio alla storia delle corse, ma anche il ruolo fondamentale del suo stabilimento a Cassino, una delle principali realtà industriali della Regione Lazio.