Giannini aveva un sogno… Le ultime parole famose degli opinionisti odiatori di Trump e tifosi di Harris

Addio “sogni di gloria” per le sinistre di tutto il mondo. Moltiitaliani e stranieri di area progressistano sperato nella vittoria di Kamalaperché convinti che il ritorno di Donaldfosse un ‘pericolo per la democrazia’. A partire dall’ I had a dream pubblicato da Massimosu Repubblica, per non parlare delle lodi di Maurizio Molinari a Kamala, che stando alle sue considerazioni avrebbe fatto – non molto tempo fa – “un vero discorso presidenziale” rivolto a tutti gli ‘anti-iani’. Per non parlare di chi in America, come la firma della Cnn Ronald Brownstein, immaginava che Kamalapotesse registrare una ‘vittoria record’ per i democratici americani. Molti esempi da analizzare, ognuno di essi risulta più o meno esilarante in base al maggiore o minore sbilanciamento nelle convinzioni.