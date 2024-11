Iltempo.it - Fox incorona Donald Trump presidente degli Stati Uniti

Secondo Fox Newsè stato eletto come 47esimo. Dunque, gli Usa virano verso una nuova presidenza repubblicana: dopo una nottata in bilico, che in un primo momento aveva confermato il testa a testa neglichiave, col passare delle ore si è palesato il vantaggio di. Tre «Swing States» come Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, in un primo momento erano sembrati andare verso Kamala Harris per poi assegnare il vantaggio all'ex. Fondamentale la vittoria repubblicana anche nello Stato chiave della Georgia, diventata un punto focale della politica americana dopo le elezioni presidenziali del 2020, quandochiese ai funzionari dello stato, tra cui il segretario di stato repubblicano Brad Raffensperger, di «trovare» a tutti i costi abbastanza voti per capovolgere il risultato elettorale e permettergli di vincere.