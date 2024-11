Energia nuove call Eni Awards 2025 | premi in palio fino a 200mila euro

Leggi tutto su Ildenaro.it

Sono online i nuovi bandi per iEni Award, con scadenza per le domande variabile tra il 15 novembre 2024 e il 31 gennaio. Isono per la ricerca e l’innovazione tecnologica applicate al mondo dell’. L’iniziativa prevede tre sezioni con uno ciascuna di 200.000e chiusura prevista per il 15 novembre 2024: Frontiere dell’, Soluzioni Ambientali Avanzate, Transizione Energetica In più, verranno assegnati 2Giovane Ricercatore dell’Anno di 25.000ciascuno, le candidature per i quali scadranno il 15 novembre; 2Giovani Talenti dall’Africa di 25.000 ciascuno, con scadenza fissata al 20 dicembre; 3 Riconoscimenti all’Innovazione Eni consistenti in targhe dedicate, le candidature per i quali scadranno il 31 gennaio. Possono candidarsi al bando i ricercatori italiani e stranieri di 39 Paesi del mondo, accomunati dalla volontà di trovaresoluzioni per facilitare l’accesso all’rispettando l’ambiente.