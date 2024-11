Lapresse.it - Elezioni Usa, esulta Elon Musk: “Dal popolo americano chiaro mandato a Trump”

“Ildell’America stanotte ha dato a Donaldunper il cambiamento”. Lo ha scritto su X, che in un post immediatamente successivo ha pubblicato la foto di un razzo accompagnata dalla frase “il futuro sarà fantastico”. Il magnate, grande alleato e sostenitore del Tycoon ha fatto parte del ristretto gruppo di persone che ha seguito l’andamento della notte elettorale americana insieme anella villa dell’ex presidente a Mar-a-Lago in Florida. The people of America gave @realDonalda crystal clear mandate for change tonight —(@) November 6, 2024 Sempre su X,ha scritto poco prima “Game, set and match (gioco, partita e incontro)” commentando i dati che hanno assegnato agli Stati chiave.