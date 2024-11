Lettera43.it - Elezioni Usa, cosa succede ora? Le tappe per l’insediamento del nuovo presidente

Donald Trump ha vinto le, ma prima di diventaredegli Stati Uniti dovrà attendere alcuni mesi. Il sistema americano prevede infatti una serie di passaggi formali post voto che si concluderanno solo a gennaio 2025. Vediamo quali sono. Il 17 dicembre i grandi elettori voteranno ilIl primo passaggio cruciale sarà la riunione del collegio elettle, l’organo formato dai cosiddetti grandi elettori che formalmente elegge ilinquilino della Casa Bianca. In realtà il collegio non si riunisce fisicamente: i grandi elettori eletti nei singoli Stati si riuniscono nelle rispettive capitali, votano per un candidato alla presidenza e uno alla vicepresidenza e comunicano la loro decisione a Washington. Questa procedura avverrà il 17 dicembre. Ogni candidato, prima delle, si sceglie il suo “pacchetto” di grandi elettori in ogni singolo Stato (nella realtà si tratta di attivisti, volontari e/o politici locali di fiducia).