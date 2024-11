Lanazione.it - Due danzatrici casentinesi alla Ballet Staatstheather Augsburg

Arezzo, 6 novembre 2024 – Un’esperienza nel panorama internazionale della danza per due giovani allieve del Centro Studi Danzarno di Capolona. Adele Bigiarini e Alice Marzi, due studentessedi sedici anni, hanno vinto una borsa di studio con cui sono partitevolta della Germania per un periodo di formazione presso la, la compagnia dito professionale della città di Augusta che è inserita tra le divisioni del teatro di stato. L’esperienza ha offerto l’opportunità di confrontarsi con una delle realtà di riferimento del panorama tedesco, partecipando alle classi mattutine di danza e assistendorealizzazione di nuovi lavori coreografici. Il percorso verso la Germania ha preso il via nel mese di aprile con la partecipazioneInternational Dance Competition MT.