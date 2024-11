Lettera43.it - Chiesta la riformulazione del reato per Massimo Adriatici: nel 2021 uccise Youns El Boussettaoui

Il processo che vede l’ex assessore alla Sicurezza di Voghera,, imputato per l’omicidio diEl, ha avuto una svolta con la decisione del giudice di primo grado Valentina Nevoso. Dopo una camera di consiglio durata meno di due ore, il magistrato ha riqualificato l’imputazione da eccesso colposo di legittima difesa a omicidio volontario con dolo eventuale, rigettando l’impianto accusatorio della procura e aprendo la strada al processo in Corte d’Assise a Pavia. Secondo il giudice, infatti,avrebbe sparato accettando consapevolmente il rischio di uccidere.El Boussetaoui, l’uomo ucciso da(Ansa).Il giudice: «Non sussisteva un pericolo di vita per» La sera del 20 luglio, il giudice ha sostenuto che«ha volontariamente e arbitrariamente ritardato l’arrivo delle forze dell’ordine» e ha deciso di pedinare Elmentre quest’ultimo si comportava in modo disturbante, «omettendo di chiamare le forze dell’ordine».