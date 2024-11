Calciomercato.it - Champions League, il Milan è formato Real | Pari Juventus, il Bologna ancora ko

In, esulta ilche passa in casa delMadrid: lapareggia contro il Lille, per ilaltro ko con il Monaco Niente è scontato, nella nuova. E ne abbiamo avuto una ennesima riprova, stasera, con il colpo a sensazione che viene firmato dal, capace di passare al Santiago Bernabeu battendo per 3-1 ilMadrid a casa propria.una volta, nel momento più difficile, Fonseca e i suoi piazzano una esibizione di orgoglio e talento. Laporta via un punto da Lille, mentre per ilarriva un’altra, dolorosa, sconfitta con il Monaco., il– Pareggi per– Calciomercato.it Ilnon patisce il grande palcoscenico, anzi, va in vantaggio presto con un gol di testa di Thiaw.