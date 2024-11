Thesocialpost.it - Capotreno accoltellato a Genova, la Procura chiede il carcere per l’aggressore: “Può colpire ancora”

A sx Rosario Ventura, ilLadiha richiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare inper Fares Kamel Salem al Shahhat, il giovane di 21 anni accusato di averilRosario Ventura. Qualche giorno fa, Ventura aveva fatto scendere dal treno al Shahhat e la sua fidanzata, una ragazza di 15 anni, perché entrambi erano senza biglietto e rifiutavano di pagare. Il 21enne, di origini egiziane, vive con la madre della minorenne e ha fatto domanda di protezione internazionale, ma risulta privo di un contratto di lavoro regolare. La madre della ragazza è stata denunciata per il coinvolgimento della figlia.Leggi anche: Il: “Hopaura ma voglio tornare al lavoro. Sui treni c’è tanta violenza” L’udienza per la convalida dell’arresto è fissata per domani, giovedì 7 novembre, davanti alla giudice Camilla Repetto, che deciderà se accogliere la richiesta dellao disporre una misura meno restrittiva.