Bracco inaugura stabilimento per triplicare produzione mezzo contrasto

(Adnkronos) – È statoto oggi a Ginevra, un nuovoproduttivo che a regime triplicherà lae la distribuzione di uno dei prodotti di punta della ricerca. Frutto di un investimento da 80 milioni di euro e costruito a fianco della storica fabbrica del 1997, Hexagon, il nuovo building multifunzionale diSuisse, rifornirà tutto il mondo dell’innovativo agente dia ultrasuoni basato su microbolle, che permette diagnosi in tempo reale e offre maggiore versatilità e sostenibilità. È questa un’ulteriore milestone nella lunga storia di successo del Gruppo. L’azienda, fondata a Milano nel 1927, pur avendo solide radici italiane, è oggi presente in 100 Paesi e fattura 1,8 miliardi di euro con 3800 dipendenti. Il legame con la Svizzera è di lunga data – si legge in una nota – Prima con il Centro Ricerche, che risale a quasi 40 anni fa, poi con il sito produttivo di Plan-les-Ouates.