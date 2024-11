Calciomercato.it - Berardi riaccende l’interesse delle big: la promessa di Carnevali

Il fantasista del Sassuolo è tornato nuovamente al gol dopo la lunga assenza per il grave infortunio al tendine d’Achille. Le grandi della massima serie tornano sotto per il classe ’94 Il Sassuolo vola nel campionato di Serie B e compie un deciso passo avanti verso la promozione insieme alla capolista Pisa e allo Spezia., classe 94? (LaPresse) – Calciomercato.itLe tre battistrada hanno per il momento staccato la concorrenza, con i neroverdi di Grosso che lo scorso weekend hanno conquistato l’ennesima vittoria nel match casalingo contro il Mantova, grazie al sigillo di un ritrovato Domenico. Il fantasista era tornato in campo nelle scorse settimane dopo il grave infortunio al tendine d’Achille, andando nuovamente a segno dopo 322 giorni dall’ultima rete segnata nella scorsa stagione in Serie A.