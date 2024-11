Beach volley Pro Tour 2024 | a Rio De Janeiro l’ultimo Elite16 tre coppie italiane al via

Leggi tutto su Sportface.it

Si conclude a Rio de, in Brasile, ilPro. Particolarmente importantetorneo, che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Finals, in programma a Doha (Qatar) a inizio dicembre. Ben tre leprotagoniste in Sud America: nel maschile ci saranno Davide Benzi e Carlo Bonifazi, vice campioni d’Italia, che partiranno dalle qualifiche. Chiamate a passare per i turni preliminari anche Giada Bianchi e Claudia Scampoli nel femminile, mentre figurano già nel main draw Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, accreditate della quinta testa di serie. Inserite nella Pool D, sfideranno le lituane Paulikiene/Raupelyte (teste di serie numero 4 del torneo), le padrone di casa Andressa/Tainà (teste di serie numero 12 del torneo) e una coppia proveniente dalle qualifiche.