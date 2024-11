Bergamonews.it - Arriva il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari: “Hello World”

Leggi tutto su Bergamonews.it

Stando “”, ildei. Ad annunciare l’uscita del disco, disponibile in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e digitale, è stata la stessa band bergamasca: uscirà venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy. Nel frattempo è possibile effettuare il preordine. “” vede la luce a oltre due anni dall’ultimo, Fake News, consacrato da un incredibile tour negli stadi e nei palazzetti e dopo ilsingolo, Romantico ma muori – ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco d’Oro. Sul proprio profilo Instagram il gruppo ha scritto: “è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output.