Anteprima24.it - Afragola Film Festival: il programma della quarta edizione

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 13 Novembre alle ore 11,00 presso il Municipio dinella Sala Moriani la conferenza stampa di presentazione delcompleto che caratterizzerà la ricca e sorprendete IVde: “Al di làvisione –di Architettura e Design di. Fervono i preparativi dell’evento che si svolgeràdal 20 al 23 Novembre 2024, confermandosi un appuntamento esclusivo per il cinema e per l’arte a tutto tondo. Parteciperanno alla conferenza stampa: Dott. Antonio Pannone, Sindaco di;Valerio Caprara, Direttore Artistico de “”;Gianluigi Osteri e Sebastiano Paciello Ideatori ed Organizzatori dell’evento. Annunciati i primi nomi ufficiali che impreziosiranno le giornate del: Matteo Garrone, Regista e Vincitore di prestigiosi premi e Candidato all’Oscar con “Io Capitano”,a lui sarà dedicato l’evento serale del 22 Novembre;Isabella Ferrari, madrina d’eccezione“Serata di Gala” prevista per 23 Novembre; e inoltre grandi protagonististoria del cinema:Lino Banfi, Barbora Bobu?ová e Donatella Finocchiaro.