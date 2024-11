?Elezioni Usa Trump supera la soglia dei 270 grandi elettori | è presidente – Segui la diretta

Leggi tutto su Open.online

11.40 – Con la vittoria in Wisconsinvince leLa conclusione dello spoglio in Wisconsin, che conta dieci, risulta decisiva per assegnare a Donaldil risultato delle 47simepresidenziali americane. Con questo risultato, infatti l’exla quota 270 necessaria per assegnare la vittoria, e arriva a 277contro i 224 della rivale, Kamala Harris. 10.50 – 3 Stati su 10 hanno respinto il referendum sull’aborto Florida, South Dakota e Nebraska: sono questi i tre Stati che hanno respinto, durante l’Election Day americano, la misura elettorale per proteggere il diritto di accesso all’aborto. In tutti e tre gli Stati isono stati rivendicati dal repubblicano Donald, dalle cui mani è iniziato il ribaltamento della sentenza Roe v.