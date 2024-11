Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni senza la ’giaguara’ Laura Betti

Per tutti era ‘la giaguara’. Per il carattere, le invenzioni linguistiche, le intransigenze, le debolezze, le provocazioni, l’esibita foga sessuale. Ma per Pier Paolo Pasolini, l’amore impossibile della sua vita, era affettuosamente ‘la pupattola bionda’. Una ‘pupattola’ circondata dai più importanti scrittori, registi e attori degli anni ‘60 e ‘70, protagonista di un universo culturale lontano, cantante, regista, interprete di oltre settanta film firmati da gente come Fellini, Scola, Bolognini, Bellocchio. Sono passatidalla morte di, che in realtà si chiamava Trome che aveva modificato quel cognome solo perché Visconti glielo aveva suggerito. Era nata a Casalecchio il primo maggio 1927 ed era scomparsa a Roma, forse per le conseguenze della rottura del femore o del diabete, il 31 luglio 2004.