Lanazione.it - Venerdì 8 novembre, alle ore 21.15 al Teatro Comunale di Cavriglia, debutta nel Valdarno il Duo Kairos

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 52024 –aldiore 21.15 appuntamento in musica. Dopo il grande successo della serata dedicata alla prima del cortometraggio “Backswing” e il concerto dei Revue, la rassegna Materiali In Scena propone un altro appuntamento dedicato alla creatività giovanile, a confronto in questo caso con i classici e alcune pagine immortali della musica di tutti i tempi.ore 21.15 aldinelil Duo, formato dal soprano Sofia Repetto e dal pianista Tommaso Gabellini. Giovanissimi e talentuosi, proporranno brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Franz Schubert, Erik Satie e della compositrice Clara Wieck Schumann, come omaggio a "una figura femminile che ha rappresentato mediante la sua musica una lotta per l'intero mondo femminile, una musica di pace ed elegantissima” (come hanno affermato i due protagonisti).