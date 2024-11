Biccy.it - Vanessa Scalera è Cosima Serrano: “Ecco come l’ho interpretata”

Leggi tutto su Biccy.it

ha vestito i panni dinella serie Disney+ dedicata al delitto di Avetrana dal titolo Qui non è Hollywood. Al contrario di Giulia Perulli, però, che per vestire i panni di Sabrina Misseri è ingrassata 22 kg, il suo aspetto è stato stravolto esclusivamente protesi fisiche e facciali. Intercettata sul red carpet della recente Mostra del Cinema di Venezia,ha così commentato la sua ultima fatica: “Interpretandola non ho giudicato il personaggio, è ovvio che mi sono attenuta ai dati processuali e a tre sentenze, però nongiudicata altrimenti avrei commesso io il peggiore dei delitti. Ho tentato di rappresentare un essere umano complesso, taciturno, enigmatico. Quello è stato il mio tentativo“. La serie sta ottenendo numerosi apprezzamenti e non solo per il trucco e parrucco (il cambiamento degli attori è impressionante, qua un prima e dopo), ma soprattutto per l’interpretazione e la realisticità del racconto.