Tutti al voto il 15 dicembre. Alle urne 4.321 i quintanari

"È stato un lungo percorso che è terminato mettendo insieme due anime di diverse vedute ma di comune intento". Lo storico sbandieratore di Porta Solestà, Manuel Ranalli, commenta così la decisione di creare una lista unica per quanto riguarda i gialloblù, visto che inizialmente proprio lui avrebbe dovuto far capo a una seconda formazione. "La lista è stata creata per mettere al servizio del sestierei volontari che in questi mesi hanno manifestato l’interesse a voler collaborare – prosegue Ranalli –. L’accordo si è raggiunto dopo molto lavoro da entrambe le parti e la prima pietra è stata poggiata con la certezza più grande comune, il nostro grandissimo cavaliere. Il secondo tema trattato è stato quello del gruppo ‘anima’ del sestiere, sbandieratori e musici, che in questo periodo abbiamo sempre tutelato e vorremmo continuare a farlo con particolare amore.