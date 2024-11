Quotidiano.net - Truffe online, come riconoscerle. I consigli di Crèdit Agricole

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 5 novembre 2024 – Lesono un fenomeno in crescita, sempre più diffuso e pericoloso. L’inganno si nasconde ovunque: in una mail, in un messaggio, sui social. E ancora, in un sito internet o in una telefonata. I truffatori fanno leva sulle difficoltà economiche delle persone e offrono denaro facile e veloce, utile a risolvere i loro problemi, oppure sfruttano la bontà delle loro vittime inventando false raccolte fondi per beneficenza in caso di calamità naturali. Lesono molto insidiose e difficili da identificare perché si basano sulla plausibilità della proposta o dell’offerta fatta dai delinquenti e perché non vi sono molte soluzioni che è possibile adottare dopo che si è caduti nella trappola, se non il ricorso alle vie legali., per informare i suoi clienti, ha elencato lepiù frequentemente rilevate.