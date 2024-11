Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno Bentrovati della redazione sul viadotto della Magliana film tratti da il raccordo è Parco dei Medici in direzione dell’Euro incolonnamenti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Dinamo ferma su dell’appia in carreggiata esterna invece altri file tra Casilina e la 24 sulla Pontina si sta in coda tra via di Vallerano sulla Cristoforo Colombo si seconda dall’internet a via di Malafede in direzione del centro altri figli del mare traci le vitine in direzione del centro città lunghe file sulle quadrante nord del raccordo sulla Flaminia e sulla Salaria lunghe file anche sull’altra turbano della 24L’Aquila tra Settecamini e la tangenziale est da via Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico da via Tiburtina a viale Castrense in direzione San Giovanni in città per incidente si rallenta in via Giuseppe martellotti all’altezza di via Deiincidente Icon rallentamenti via dei Monti Tiburtini all’altezza di via dei Durantini e poi si disegna un altro incidente in zona Trieste in via Chiama all’altezza di via volsinio per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito