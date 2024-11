Agi.it - Terzo mandato in Campania. Le manovre del centrodestra e del centrosinistra

AGI - L'ultimo colpo in ordine di tempo lo sferra direttamente Elly Schlein, ospite di 'Che tempo che fa', ribadisce la contrarietà del partito nazionale al. Manca ancora quasi un anno alle Regionali in, ma siamo già a un punto di svolta, perché intorno alla ricandidatura di Vincenzo De Luca ruotano lepolitiche dele, indirettamente, anche del. Se non bastasse, la segretaria del Pd lancia un'altra frecciata all'attuale 'governatore': "Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono - dice sempre in quell'intervista - ma questo non cambia la posizione del partito. Se qualcuno non è abituato, perché prima funzionava direttamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento". Il presidente della Regione incassa le parole di Schlein e va avanti per la sua strada.