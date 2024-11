Tennis, Djokovic salta le Atp finals e chiude la sua stagione

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 5 nov. (askanews) – Novaknon giocherà le Atp. Il campione in carica ha annunciato il forfait attraverso una storia su Instagram: “È un grande onore essermi qualificato per le ATPa Torino – ha scritto il serbo – Non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un infortunio che persiste non potrò giocare la prossima settimana. Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi. Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto!”.era sesto nella Race, ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica al torneo che in carriera ha vinto sette volte. La presenza dia Torino era in dubbio già nei giorni scorsi quando il serbo aveva rinunciato al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo la finale a Shanghai e il Six Kings Slam. Adesso ha sciolto le riserve,ndo così in anticipo la sua