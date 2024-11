Thesocialpost.it - SuperEnalotto, centrato un 5 da oltre 148mila euro a Caserta

Una serata davvero speciale, quella del 5 novembre, per qualcuno in Italia. In particolare, per un fortunato che dopo aver giocato la schedina si è trovato a ospitare piacevolmente la Dea Bendata dalle sue parti. Leggi anche: Terribile incidente tra camion e bus. A bordo le giovanili dell’Empoli Nonostante non ci sia stato nessun 6 o 5+1nell’estrazione del, aè statoun 5 da. La combinazione vincente dell’ultima estrazione è la seguente: “32-43-53-75-77-88” con numero Jolly 81 e numero Superstar 79. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 27,7 milioni. L'articoloun 5 daproviene da The Social Post.