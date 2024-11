Biccy.it - Stefano Tediosi, il tentatore di Federica al Grande Fratello da concorrente

Ad una sola settimana dall’ingresso diPetagna, anche il suo ex Alfonso D’Apice è entrato nella casa del. Ma gli ingressi legati all’ex protagonista di Temptation Island pare che non siano finiti qui. Deianira Marzano ha pubblicato una soffiata che le è arrivata: “Lunedì entrerà anche ildi“. La conferma l’abbiamo avuta ieri sera da Davide Maggio, che su Twitter ha scritto: “Ma si sa già che lunedì prossimo entrerà il?“. Nuovo triangolo all’orizzonte? Intanto ieri seraha spiegato ad Alfonso chenon è la ragione della loro rottura: “Non voglio tirarlo in ballo. Perché ci tengo a ribadirti che non è il motivo per cui ho voluto chiudere con te. Avrei fatto lo stesso a prescindere da lui. Poi è ovvio che il bene resterà sempre perché abbiamo passato tanti anni insieme e non si può cancellare tutto questo.