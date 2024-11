Simpson-Pusey inizia con Walker eliminato

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-05 21:35:25 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Pep Guardiola darà un’occhiata da vicino al futuro rivale del Manchester, Ruben Amorim, stasera, quando il City visiterà lo Sporting CP in Champions League. Amorim subentrerà al Manchester United l’11 novembre, ma spera di aumentare le recenti sofferenze di Guardiola vincendo prima al Jose Alvalade. Il City ha perso le ultime due partite, sabato contro il Tottenham in EFL Cup e il Bournemouth in Premier League. Tuttavia, in Europa ha fatto bella figura, dopo il pareggio senza reti della prima serata in casa contro l’Inter e le clamorose vittorie contro Slovan Bratislava e Sparta Praga. Lo Sporting ha un record del 100% nella Primeira Liga nazionale ed è quasi perfetto anche in Champions League. Gli uomini di Amorim hanno ottenuto sette punti nelle partite contro Lille (2-0), PSV (1-1) e Sturm Graz (2-0).