Roma fingono di aiutare un turista e gli rubano il portafoglio | in manette due donne

, 5 novembre 2024- Proseguono serrati i controlli della Polizia di Stato nell’area della stazione Termini e lungo le linee della metropolitana: nelle ultime ore, in due distinti episodi, sono scattati tre arresti ed apposti i sigilli ad una struttura ricettiva in esecuzione del decreto emesso dal Questore diai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. Il primo arresto è scattato presso la stazione Vittorio Emanuele. A finire indue– entrambe di nazionalità bosniaca e gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato. Sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo ad intercettarle: seguendo uno schema ormai classico, le odierne indagate avrebbe seguito unsulla banchina della metro e lo hanno avvicinato fingendo di aiutarlo nel decifrare le indicazioni poste lungo i binari.