Piacenza la madre del 15enne che ha ucciso Aurora scrive alla madre della vittima Ma lei chiude le porte | Non posso perdonare

Ladelaccusato di averl’ex fidanzata, 13 anni, facendola cadere dal tetto al settimo piano di un condominio di, ha scritto. Lo riferisce il quotidiano Leggo, secondo cui il senso del messaggio sarebbe “Viviamo lo stesso dolore”. Ladi, però, almeno per il momento,lea qualsiasi ipotesi di riconciliazione: “Non potrò maichi l’ha uccisa”, dice al quotidiano piacentino Libertà. Oggi, martedì 5 novembre, saranno celebrati i funerali13enne, presieduti dal vescovo Adriano Cevolotto in Duomo. Il Comune diha indetto una giornata di lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali e negli edifici pubblici a partire dmattinata. “Ringrazio sin d’ora tutte le persone che vorranno rendere omaggio adesprimendo, con vicinanza e con rispetto, il dolore che in questi giorni ci unisce, così come le diverse realtà che, ciascuna nel proprio ruolo, permetteranno che questo momento di dolore sia partecipato da tutta la città proteggendo e onorando il ricordo di una giovane vita”, afferma in un messaggio la sindaca di, Katia Tarasconi.