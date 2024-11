Secoloditalia.it - Pavia, schiaffo alla memoria del missino Emanuele Zilli: no al corteo che lo ricorda, sì a quello antifascista

Ancora polemiche.si tinge di contrapposizione questa sera visto che come ogni 5 novembre, in riva al Ticino, ci sarà la consueta serata in ricordo di. Ma quest’anno la Questura ha vietato ai manifestanti di svolgere il solitoin ricordo del militantemorto esattamente 51 anni fa. Chi eraAttivista del Movimento sociale italiano, sindacalista della Cisnal, operaio, marito e padre di due figlie il 2 novembre 1973, all’età di 25 anni, è stato ritrovato riverso a terra nei pressi del luogo di lavoro, verso le 18.30, a seguito di una presunta caduta in motorino. Morirà tre giorni dopo. La sua morte è stata troppo presto derubricata come incidente, ma sono numerosi i segni autoptici rilevati sul suo cadavere che lasciano aperto, quantomeno, il sospetto che il giovane sia stato aggredito.