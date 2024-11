Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, martedì 5 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi: Ariete Cari Ariete, dopo due mesi di sofferenza finalmente qualcosa sta per cambiare, sono in arrivo delle liete notizie per voi, incontri possibili e favorevoli con Leone e Acquario, un ritorno dal passato può accendere la vostra fantasia. Toro Cari amici del Toro, secondo l’di, il passaggio di Mercurio potrebbe portare un po’ di inquietudine in voi, non tutti hanno la vostra voglia di scherzare, Ariete può essere travolgente, occhio agli incontri con loro, la vostra forma fisica è in miglioramento.