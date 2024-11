Omar Marmoush potrebbe essere portato via dal Liverpool dal Bayern Monaco

Leggi tutto su Justcalcio.com

Fa notizia quanto ripoco fa sul web: Uno dei nomi che dominerà la finestra di mercato dell’estate 2025 è la stella dell’Eintracht Francoforte, mentrehanno già espresso interesse per la stella della Bundesliga. Il 25enne è nella forma migliore per tutto l’inizio della stagione 2024/25, poiché la stella egiziana ha segnato 12 gol e fornito assist per altri nove in 14 partite, aiutando il Francoforte a salire al terzo posto nella classifica della Bundesliga. . Ciò ha attirato l’attenzione delè sicuramente nel radar dei giganti tedeschi e stanno pensando di portarlo in Baviera la prossima estate, riferisce Florian Plettenberg di Sky Germania. Il giornalista ha affermato che finora non ci sono stati accordi o trattative, tuttavia, hanno avuto luogo colloqui informali.