Ilgiorno.it - Obiettivo nuovo San Siro. Milan e Inter alla svolta. Ma è bagarre in Comune

Punto stampa del sindaco Giuseppe Sala nella buvette del Consiglio comunale, anzi no, nella Sala dell’Orologio. Contrordine, perché i consiglieri di centrodestra “occupano“ la sala per protestare efine il primo cittadino decide di affidare a una nota l’ultima, importante, novità, sul futuro dello stadio di San. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo ricevuto da parte diuna manifestazione diesse sullo stadio “Giuseppe Meazza“ e sulle aree intorno allo stadio stesso", fa sapere Sala nel tardo pomeriggio, quando era in corso il Consiglio comunale, il quale, anche sul fronte della maggioranza, non ha accolto bene il modo con cui il sindaco ha voluto comunicare lasul Meazza. La capogruppo Pd Beatrice Uguccioni è durissima: "Non siamo utili idioti". Pomeriggio convulso a Palazzo Marino.