Nozze vip, la figlia della famosissima si è sposata per la terza volta

Personaggi tv.vip, lasi èper la– Un matrimonio da sogno per lanota showgirl italiana. La splendida cerimonia è stata celebrata sulla spiaggia, con amici e familiari pronti a festeggiare. Lesi sono svolte in Kenya, dove la coppia vive. A colpire tanti suoi social la scelta dell’abitosposa, che ha poi deciso di cambiarsi per il party. ( dopo le foto) Leggi anche: “Per 40 anni al suo fianco”: lutto per Renato Zero Leggi anche: “Grande Fratello”, ecco chi è stato eliminatovip, lasi èper laBrigitta Cazzato, la primanata dal matrimonio ormai finito tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato, si è, coronando il suo sogno d’amore accanto al compagno Yan Goby.