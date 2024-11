Mistermovie.it - Mister Movie | Il Futuro di Scarlet Witch: Elizabeth Olsen Alimenta le Speranze dei Fan

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. I fan dell’universo Marvel sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà ilper, soprattutto dopo gli eventi del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.ha recentemente riacceso ledei suoi sostenitori riguardo a un possibile ritorno nel suo iconico ruolo, con alcune dichiarazioni intriganti. Indizi sul Destino diin Agatha All Along Nella nuova serie Agatha All Along, spinoff di WandaVision, si fa riferimento al destino dicon una certa ambiguità. Il racconto accenna al fatto che il personaggio “se ne è andato”, evitando di confermare un destino definitivo come la morte. Questo ha lasciato ai fan una serie di interrogativi sul possibile ritorno di Wanda Maximoff e sulle direzioni che la trama potrebbe prendere.