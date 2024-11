Lazio-Cagliari Baroni | Tutti danno un grande contributo

Leggi tutto su Sportface.it

“La squadra dopo aver subìto gol è scesa nel ritmo nella testa più che nelle gambe. I cambi? Questa squadra lavora insieme eun, ciò mi permette di fare rotazioni e mettere dentro giocatori che io considero dei titolari”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore della, Marco, dopo la vittoria per 2-1 sulall’Olimpico. Nessuna bocciatura per Noslin, sostituito all’intervallo per far posto a Vecino: “Avrà le sue chance, oggi era la squadra ad essere un po’ appesantita – ha aggiunto il tecnico –. Lui ha bisogno dei compagni, ma il cambio non è stato fatto per penalizzarlo perché ha fatto una buona partita. Ci serviva più palleggio e con un centrocampista in più la squadra si è alzata e ha creato occasioni”. Poi sulla reazione stizzita di Guendouzi al momento della sostituzione: “È una cosa bellissima, ti fa capire quanto questi ragazzi vogliono giocare e vogliono stare in campo.