Lapresse.it - Jesolo, 28enne si schianta in auto contro un albero e muore

Una donna di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Martin Luther King, a, in provincia di Venezia. La donna era al volante della sua, una Smart, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattereuno degli alberi della strada. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4 e hanno messo in sicurezza la piccola. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.