Ilgiorno.it - Il rione Beata Giuliana senza pace. I miasmi tornano a infestare l’aria: "Qualcuno deve intervenire subito"

Sono tornate a farsi sentire nei giorni scorsi le puzze neldi. Ma la causa dell’odore acre e fastidioso che impestaa cui per ora resta un mistero. A segnalare il caso ancora i residenti del, tra i più bersagliati dai, che periodicamente si trovano a fare i conti con questa situazione insopportabile e per quale sollecitano una soluzione urgente. Fino ad oggi non è stato possibile dare risposte sull’origine dei cattivi odori, avvertiti in alcuni casi anche in altri quartieri e al confine con Gallarate e Cassano Magnago. "Possibile che non si possano individuare le cause?". È la domanda che si pongono i cittadini esasperati. "Possibile che non ci sia tecnologia in grado di spiegare quale sia l’origine di questi cattivi odori?". E sollecitano l’amministrazione comunale aal più presto.