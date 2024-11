Lanazione.it - Il 7 novembre un incontro pubblico sull'alluvione

Firenze, 52024 – Il 7, dalle ore 17.30, alla biblioteca delle Oblate ci sarà undal titolo 'L'del '66. Dove arrivò l'acqua. Dov'è arrivata la memoria'. In programma, dopo il saluto dell’assessora alla Cultura della Memoria e della Legalità Benedetta Albanese, gli interventi di Roberto Mascagni, studioso di storia locale e testimone dell'del '66, di Bruno Salsano e Riccardo Fineschi del Comando Regionale Guardia di Finanza Toscana, con la proiezione di un video dedicato all', e di Matteo Poggi della Polizia Municipale, con la proiezione di un estratto dal documentario "L'e la Polizia Municipale: quando un archivio diviene 'scienza del Vissuto' di Firenze"; interverranno inoltre Elisa Frego, funzionaria bibliotecaria e storica dell'arte, con "La solidarietà internazionale artistica, l'appello per l'arte di Carlo Ludovico Ragghianti", e Carmine Ignozza, funzionario bibliotecario, con “L'alla Biblioteca Comunale Centrale: l'emergenza e il restauro del patrimonio librario”; modera Maria Grosso, funzionaria bibliotecaria e giornalista.