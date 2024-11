Ilrestodelcarlino.it - I murales di Restart a Imola cancellano il degrado

, 4 novembre 2024 – Colori contro il. Si è conclusa ieri, con un evento un po’ più lungo del previsto, l’edizione 2024 di. Grazie ai giorni extra, il team ha avuto la possibilità di intervenire sui muri dei sottopassi ferroviari delle vie Zanotti e Farolfi, pulendo e preparando accuratamente le superfici, che sono state trasformate in fondali ideali per accogliere le nuove opere di street art e arte contemporanea. In queste settimane (la manifestazione è cominciata il 18 ottobre), i visitatori hanno avuto la possibilità di assistere alla creazione delle opere in tempo reale, in un’atmosfera che ha arricchito ulteriormente l’obiettivo di rigenerazione urbana e la valorizzazione del quartiere Pontesanto. Gli artisti di quest’anno – tra cui nomi noti come Rise, Rame 13, Ypsilon, Bibbito, Sper, Zeta, Whyes, Pasa, Sowet, Sestone, Argo, Dangerosa, Iambelucci e James Vega – si sono alternati sui muri per dare vita a opere che esplorano il tema della sostenibilità e del legame tra natura e città.