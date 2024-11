Lapresse.it - Guida Michelin 2025: nuove stelle in Italia, Perbellini tristellato

Laintroduce 33 nuovi ristoranti stellati e premia ‘I 12 Apostoli’ di Giancarloa Verona assegnandogli il massimo riconoscimento delle tre. L’edizione numero 70 dellaè stata presentata oggi a Modena. Sono 36 in totale le novità tra gli stellati. Laaggiunge una novità tre, il ristorante Casa– 12 Apostoli dell’omonimo chef, portando i ristoranti tredella penisola a quota 14. Due i nuovi ristoranti duee 33 i ristoranti con una Stella. In totale, la selezione di ristoranti dellacomprende 393 ristoranti Stellati. La selezionecomprende un totale di circa 2000 ristoranti. Ci sono 36in totale che hanno interessato 13 regioni, delle quali 2 new entry nella categoria dei due, ovvero i ristoranti che valgono la deviazione.